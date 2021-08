No Tonicão, nesta quarta-feira, VOCEM busca a primeira vitória na Segundona

O VOCEM busca a primeira vitória no Campeonato Paulista da Segunda Divisão na tarde desta quarta-feira, dia 25 de agosto, no estádio Tonicão, contra o Osvaldo Cruz.

O gol de empate do Grêmio Prudente, marcado aos 40 minutos da segunda etapa no último domingo, ainda é motivo de lamento no VOCEM, que poderia ter voltado de Presidente Prudente com os três pontos, logo na primeira rodada, mesmo fora de casa.

Com o empate de 1 a 1 no domingo, VOCEM e Grêmio Prudente somaram apenas um ponto e viram XV de Jaú e Assisense assumirem a liderança do grupo com três pontos.

Para a segunda rodada, o discurso adotado pelo presidente do VOCEM, Lauro Valim, é o mesmo do elenco: “Entraremos no Tonicão em busca da vitória que deixamos escapar no Prudentão”, prometem.

Betão Alcântara prefere não antecipar a escalação para o jogo contra o Osvaldo Cruz na tarde desta quarta-feira, mas a tendência é que ele monte um meio campo mais ofensivo com a possível entrada de Gustavo Queiroz ou Juninho, que foram opção em Presidente Prudente.

Na meta, o goleiro Eugênio, que teve atuação destacada contra o Grêmio. está confirmado.

Na manhã desta terça-feira, a Federação Paulista divulgou a equipe de arbitragem para o confronto no estádio Tonicão.

O árbitro principal será Edson Alves da Silva, de 40 anos. Ele terá assistência de Orlando Massola Júnior, de 45 anos, e Vander Luis Pereira, de 30 anos.

Por conta dos decretos de combate à pandemia e para evitar o risco de transmissão do novo coronavírus, a Federação Paulista de Futebol não permite a presença do torcedor nos estádios da Série B.

Goleiro Eugênio está confirmado na meta mariana