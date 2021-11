No Tonicão, Marília é eliminado pelo Guarani

Atuando na tarde desta quinta-feira, dia 25 de novembro, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’ -emprestado pela Prefeitura de Assis ao time de Marília em razão de o estádio Bento de Abreu Sampaio Vida estar reformando seu gramado-, a equipe sub-20 do Marília Atlético Clube foi derrotada pelo Guarani de Campinas por 2 a 1.

Com menos de cinco minutos de partida, o ‘Bugre’ campineiro abriu 2 a 0 no placar. Matheus Henrique marcou aos 2 e 4 minutos. Na segunda etapa, aos 32 minutos, James diminuiu para o ‘Tigre’ mariliense.

No primeiro confronto, ocorrido em Campinas na semana passada, o Guarani venceu por 3 a 1.

Com dois resultados adversos, o MAC está eliminado do Campeonato Paulista e o time campineiro avança às quartas-de-finais do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

Os dois times de Assis já estão fora da competição estadual.

O Atlético Assisense foi eliminado na primeira fase enquanto o VOCEM se despediu na segunda fase.

Marília foi eliminado no estádio Tonicão

Imagem: Divulgação MAC