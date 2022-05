No Tonicão, Assisense tenta primeira vitória na Segundona

Após o ótimo resultado conquistado em Presidente Prudente, na semana passada, quando empatou com o líder Grêmio Prudente em 0 a 0, a expectativa no Atlético Assisense é pela primeira vitória no Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Na manhã deste domingo, dia 22 de maio, no estádio Tonicão, o Falcão do Vale, que tem dois empates -contra Grêmio Prudente e Osvaldo Cruz (ambos fora de casa), receberá a lanterninha Esportiva Santacruzense, que também só conseguiu um empate na competição.

Para o confronto desta quinta rodada, que encerra o primeiro turno, o técnico Fabiano Brás escalou o Assisense com: Ricarte; João Vítor, Cristian, Victor Renan e Felipe; Luiz Fernando, Vitor Manoel, Iago e Gabriel; Edson Marques e Maicon.

No banco de reservas, o Falcão do Vale contará com: Cléber, Matheus, Ryan, Kevin, Cassiano, Luan e Redney.

Clayton de Oliveira Dutra, de 40 anos, será o árbitro principal, com assistência de Diego Morelli de Oliveira, de 35 anos, e Rafael Acácio Toledo, de 37.

INGRESSO – O presidente do Assisense, Fabinho Melo, informou que o preço do ingresso na bilheteria do estádio Tonicão será R$ 20,00

VOCEM – O último compromisso do Esquadrão da Fé no primeiro turno do Campeonato Paulista da Segunda Divisão será neste domingo, dia 22, às 15 horas, no estádio Virgínio Holtz, em Itararé, contra a Associação Itararé.

A delegação mariana viajou na tarde deste sábado e já se encontra concentrada em Itararé. O time já está definido pelo técnico Paulo César ‘PC’, mas a escalação ainda não foi divulgada.

Computando um ponto, do jogo não realizado contra o Osvaldo Cruz no estádio Tonicão pela ausência de uma UTI Móvel, o VOCEM mantém a vice-liderança do Grupo 2, com 7 pontos, atrás do Grêmio Prudente, que soma 8.

No outro confronto do grupo, o Osvaldo Cruz receberá o Grêmio Prudente neste domingo, às 10 horas, no estádio Breno do Val.

Luiz Fernando (de branco) está confirmado no Assisense