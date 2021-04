No retorno, Hiper Saúde sorteia R$ 30 mil para moradores da região de Assis

Com a distribuição de R$ 30 mil em prêmios para três moradores da região de Assis, foi retomado o sorteio do Hiper Saúde Bauru na manhã deste domingo, dia 18 de abril.

Os sorteios estavam suspensos por conta das medidas restritivas de circulação visando combater a transmissão do novo coronavírus no estado de São Paulo.

O prêmio principal deste domingo, dia 18, no valor de R$ 500 mil, foi sorteado para Paulo Gonçalves, que mora na cidade de Bauru.

O primeiro sorteio deste domingo contemplou um morador da vizinha cidade de Paraguaçu Paulista. José Silvano Gutierrez, residente na rua Irmãos Vilas Boas, no Jardim América, ganhou R$ 20 mil.

GIRO DA SORTE – No tradicional ‘Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 5 mil para cada uma das 30 rodadas, mais dois moradores da região de Assis foram contemplados.

O assisense Tiago Soares Leite, que mora na rua Santo Amaro, na vila Maria Isabel, ganhou R$ 5 mil ao ser o sorteado na 25ª rodada.

Fernanda Damini Giminez, que mora em Palmital, na rua João José de Andrade, no Parque São Jorge, também ganhou R$ 5 mil no sorteio da 3ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

R$ 200 MIL – Já se encontram à venda as cartelas do Hiper Saúde Bauru para o sorteio do próximo domingo, dia 25 de abril, que terá como prêmio principal a quantia de R$ 200 mil em dinheiro.

Quem compra as cartelas do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

108 – Atualizado às 10h09