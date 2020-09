No retorno do basquete, Assis perde para Tatuí com placar centenário

Começou a temporada 2020 no basquete paulista, após o adiamento das competições por conta da pandemia do novo coronavírus.

No retorno às quadras, o time de Assis, comandado pelo técnico Marcinho Kantack, não foi bem e acabou superado por Tatuí na Copa São Paulo por um placar centenário de 106 a 82.

Com a derrota, o time assisense disputará o terceiro lugar na Copa São Paulo na manhã deste domingo, contra a Liga Sorocabana, derrotada por Osasco.

Os dois confrontos, que valiam como semifinais, aconteceram neste sábado, dia 26 de setembro, no ginásio ‘Gualberto Moreira’, em Sorocaba.

No jogo de abertura, ‘XI de Agosto’ de Tatuí, do técnico Julio Malfi, garantiu a classificação na final da Copa São Paulo, ao vencer o Assis Basket pelo placar de 106 a 82, com parciais de 24 a 18 (Tatuí), 29 a 21 (Tatuí), 33 a 12 (Tatuí) e 31 a 20 (Assis).

Os cestinhas da partida foram: Heitor Cardoso (Tatuí), e César (Assis), com 24 pontos cada.

O time de Tatuí, do técnico Júlio Malfi, atuou com: Henrique Cerimelli, Juliano Silva, Heitor Cardoso, Ícaro Ferreira, William Drudi, Robson Junior, Neemias, Lucca Mauad, Kevyn Barborsick, Leandro Almeida, Nicolas Ferraz e Pedro Peçanha.

O Assis Basket teve atuações de: Diego Miranda, César Araújo, Jonathan Maciel, Felipe Santana, Lourival Junior, Mário Peres, Arthur Silva, Hugo Bermejo, Matheus Santos, Marcelo Santos e Luiz Fernando.

Segundo a organização, “todos os protocolos de segurança foram seguidos e a partida não teve a presença de público”.

OSASCO – Na segunda partida da tarde deste sábado, em Sorocaba, o Basket Osasco derrotou a Liga Sorocabana por 64 a 56 e chegou à final da Copa São Paul.

A vaga na decisão foi conquistada no jogo com parciais de 13 a 08 (Sorocaba), 14 a 11 (Sorocaba), 21 a 18 (Osasco) e 24 a 11 (Osasco). Os cestinhas do confronto foram: Matheus Barcelos (Sorocaba) e Eduardo Oliveira (Osasco), com 16 pontos cada.

A Liga Sorocabana, do técnico Rinaldo Rodrigues, perdeu jogando com: Adler Ribeiro, Rafael Castellon, Eric Laster, Murilo Becker, Lucas Faria, Gabriel Machado, Dilber Ribeiro, Salatiel Hlawatsch, André Cesar, Matheus Barcelos, Jonathan Muller e Thiago Ramos.

Osasco, do treinador João Lourenço, venceu com atuação de: Thiago Marcello, Rodrigo Lima, Gustavo Scaglia, Felipe Santos, Gabriel Silva, Tiago Pinheiro, Pedro Silva, Gustavo Nascimento, Bruno Santos, Eduardo Oliveira, Eliel Maldonado e Luiz Paulo.

FINAIS – As decisões da Copa São Paulo de Basquete acontecem neste domingo. Às 11 horas, Assis e Sorocaba decidem o terceiro lugar e logo em seguida, às 13 horas, Tatuí e Osasco brigam pelo título.

Na volta ao basquete, Assis perdeu por 106 a 82

Informações: Rodrigo Garcia

Imagem: Reprodução Youtube