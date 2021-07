No primeiro teste, Assisense empata com o ‘Laranja Mecânica’, no Tonicão

No primeiro teste preparatório para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que terá início no dia 22 de agosto, o Clube Atlético Assisense só empatou com o ‘Laranja Mecânica’, de Arapongas, no Paraná, pelo placar de 1 a 1.

O jogo-treino aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 7 de julho, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, que manteve os portões fechados. Por medida de segurança sanitária, só foi autorizada a entrada das duas delegações.

O Atlético Assisense abriu o placar no primeiro tempo com o atacante africano Thirrê, que é remanescente da temporada anterior, mas cedeu o empate nos minutos finais, na cobrança de penalidade máxima.

O técnico Paulo César ‘PC’ escalou o Assisense com: João ‘Pantaneiro’; Caique,Zé Roberto, Ibraim e Max; Vitorino, Thiago Garcia, Maicão e Luís Carlos; Tiurrê e Mosquito.

Na segunda etapa, o treinador trocou o time todo e voltou com a seguinte formação: Mica; Marco Polo, Alemão, Valú e Vítor Hugo; Yago, Felipe, Rafael e Lucas; Thiago ‘Imperador’ e Carbajal.

No transcorrer da segunda etapa, ainda entraram: Thiago Ota, Brando e Luan.

“Foi uma primeira observação e ainda estamos aguardando algumas contratações já definidas pela diretoria”, resumiu o técnico Paulo César ‘PC’.

O Assisense estreia na Segundona no dia 22 de agosto, às 10 horas, no estádio Tonicão, contra a Esportiva Santacruzense.

Jogo treino aconteceu no estádio Tonicão

Imagem: Divulgação