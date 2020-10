No Paraná, VOCEM goleia o Cambé por 5 a 0

Apesar de o ‘resultado pouco importar’, como havia antecipado a comissão técnica do VOCEM, a vitória de goleada pelo placar de 5 a 0, em jogo amistoso disputado na manhã desta sexta-feira, dia 2 de outubro, em Cambé, no norte do Paraná, contra o Clube Atlético Cambé, que disputa a Terceira Divisão Paranaense, deixou a diretoria do ‘Esquadrão da Fé’ bastante animada.

Como era previsto, o técnico Betão Alcântara promoveu várias alterações durante a partida amistosa, com a finalidade de avaliar todos os seus jogadores e começar a definir o time base para a estreia na Segundona, dia 18 de outubro, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

No primeiro tempo, o VOCEM jogou com: Gabriel (Lucas); Radechi, Jefão, Diego BB e Bruninho; Caio, Beto, Calil e Juninho; Café e P.H.

Na segunda etapa, o ‘Esquadrão da Fé’ voltou ao gramado com: Lucas (Vítor); Nathan, Lucas Rafael, Izael e Lukinha; Jacaré, Ataliba, Tenner e Jordan; Valmir e Robinho. Também entraram o goleiro Lucas e o lateral Calado.

Os gols do time mariano foram marcados por: Beto, Caio, Valmir, Jordan e Ataliba.

Nesta terça-feira, dia 6, às 16 horas, o VOCEM faz um novo amistoso. desta vez na cidade de Mirassol, contra o time que chegou às semifinais do Paulistão.

Formação inicial do VOCEM em Cambé.

Em pé: Gabriel, PH, Jefão, Café e Diego Bebê.

Agachados: Beto, Caio, Radechi, Kalil, Juninho e Bruninho.

Foto: Sheyla Dantas – Fotógrafa de Londrina-PR