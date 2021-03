Neste domingo, Hiper Saúde sorteia uma casa e mais R$ 300 mil no prêmio principal

Mais um domingo com um verdadeiro festival de prêmios atrativos sorteados pelo Hiper Saúde Bauru.

Quem quiser concorrer, ainda dá tempo. “As cartelas podem ser adquiridas nos pontos de venda na região de Assis até o período da tarde deste sábado”, explicou o representante da empresa, Lauro Valim.

O quarto e principal sorteio deste domingo, dia 7 de março, terá como prêmio uma casa no valor de R$ 200 mil e mais a quantia de R$ 300 mil em dinheiro. Ou seja: meio milhão de reais em prêmios.

No primeiro sorteio, o prêmio será a importância de R$ 10 mil.

No segundo e terceiro sorteios, o prêmio do Hiper Saúde Bauru será um veículo HB 20, Sense, 1.0, 0km, com sugestão do recebimento em dinheiro no valor de R$ 52 mil.

Antes dos quatro prêmios super especiais, haverá o tradicional ‘Giro da Sorte’ com 30 rodadas valendo R$ 2.000,00 de premiação.

Vale a pena comprar, conferir, concorrer e contribuir.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.