Neste domingo acontece a quinta etapa da Copa Assis de Kart

Os motores vão roncar neste final de semana, no Kartódromo Ayrton Senna, atrás do recinto da FICAR, onde acontecerá a quinta etapa da Copa Assis de Kart, promovida pelo Kart Clube de Assis.

Na tarde deste sábado, dia 15 de outubro, os pilotos já podem participar de treinos livre.

No domingo, às 7 horas, os portões do kartódromo serão abertos para receber os pilotos e suas equipes de mecânicos para a preparação dos veículos visando o início dos treinamentos para marcação de tempos.

No entanto, a direção de prova do Kart Clube adverte que, para garantia e segurança de todos, “os treinos livres só serão liberados após a chegada da ambulância”.

O prazo para inscrições terminará às 10 horas, para não atrasar os serviços da cronometragem.

A direção explica que o cronograma estabelecido “possui tempo de sobra entre a Qualify e as baterias a serem realizadas”, e explica que o Kart Clube Assis oferecerá, no máximo, dez minutos improrrogáveis de tolerância para cada categoria, caso haja algum imprevisto.

Outra recomendação, por medida de segurança, é que “o uso de macacão, luvas, capacete, sapatilha ou tênis é imprescindível”.

De acordo com a organização da prova, a pesagem será realizada ao final de cada bateria. “Os pesos devem corresponder com suas respectivas categorias, não havendo tolerância de peso abaixo do estipulado pela categoria”.

Acompanhe os pesos das respectivas categorias:

– Sorteados (175 kg)

– RD 135 (175 kg)

– Força Livre ( 175 kg)

PÚBLICO – Os portões serão abertos ao público logo no período da manhã e não haverá cobrança de ingresso.

As baterias terão início às 11 horas e devem terminar somente por volta das 16h30.

Logo após haverá a entrega da premiação aos vencedores de cada categoria.

Imagem: Arquivo Kart Club