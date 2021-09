Nesta quinta-feira, Sub-20 do VOCEM recebe o XV de Jaú no Tonicão e Assisense vai a Penápolis

Começa na tarde desta quinta-feira, dia 9 de setembro, o segundo turno do Campeonato Paulista da categoria sub-20, em que VOCEM e Atlético Assisense representam a cidade na competição.

Os dois clubes estarão em campo com objetivos diferentes.

O ‘Esquadrão da Fé’, do técnico Juca, tentará reassumir a vice-liderança do Grupo 2 no estádio Tonicão, às 15 horas, contra o XV de Jaú, enquanto o ‘Falcão do Vale’ viaja para Penápolis em busca da a primeira vitória para abandonar a lanterninha da chave.

No complemento da rodada, pelo grupo 2, o líder Marília receberá o Taquaritinga no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal.

A RODADA

VOCEM x XV de Jaú

Penapolense x Assisense

Marília x Taquaritinga

CLASSIFICAÇÃO

Marília – 13 pontos

XV de Jaú – 09 pontos

VOCEM – 08 pontos

Penapolense – 07 pontos

Taquaritinga – 03 pontos

Assisense – 01 ponto

VOCEM recebe o XV de Jaú no estádio Tonicão