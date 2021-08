Nesta quarta-feira, trabalhadores fazem ato unificado em Assis contra reformas

Trabalhadores de Assis, de diferentes categorias, decidiram promover um ato unificado na manhã desta quarta-feira, dia 18 de agosto, contra as reformas propostas pelo governador João Dória e pelo presidente Jair Bolsonaro que, segundo eles, “atacam direitos dos trabalhadores”.

Em Assis, a concentração está programada para ocorrer a partir das 10 horas, na praça doutor Sympronio Alves dos Santos, entre o Hospital Regional e a Santa Casa de Misericórdia.

Os detalhes do ato foram definidos numa reunião realizada na noite desta segunda-feira, dia 16 de agosto, na sede da Apeoesp, em Assis, onde estiverem representantes do Sindicato dos Professores, Associação dos Servidores do Judiciário da Circunscrição de Assis, Sindsaúde e Sindicato dos Bancários.

“Na pauta, discutimos um conjunto de ações unificadas contra a Proposta de Emenda à Constituição 32, do Governo Federal, o Projeto de Lei Complementar 26/2021, que trata da Reforma Administrativa no estado de São Paulo, encaminhada para a Assembleia Legislativa no dia 5 de agosto em caráter de urgência, com previsão de votação para a próxima semana”, disse a servidora do Judiciário Carmen Silvia Righetti.

No mesmo encontro, foi deliberado pelos representantes das diferentes categorias a participação no Ato Unificado deste dia 18 de agosto, anunciado como ‘Dia de greve nacional contra a Reforma Administrativa’.

Segundo a dirigente Silmara Grassi (foto), do Sindsaúde, os manifestantes deverão comparecer ao ao ato na praça em frente ao Hospital Regional trajando roupas pretas e portando faixas e cartazes contra as reformas.

Por conta dos riscos de transmissão do novo coronavírus, os organizadores do ato orientam que os participantes mantenham o distanciamento social, usem máscara facial o tempo todo e álcool em gel.

Além do ato programado para Assis, uma caravana de trabalhadores da região viajará para São Paulo no dia 24 de agosto com o objetivo de acompanhar a votação do Projeto de Lei Complementar na Assembleia Legislativa.

“Caso alguém tenha interesse em integrar a caravana que viajará para São Paulo no dia 24 de agosto, entre em contato com a Apeoesp”, orienta o professor Nilson Silva.

Silmara Grassi, dirigente do Sindsaúde