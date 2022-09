Nas finais do Regional, Moleque Travesso promove Noite Festiva

A escolinha de futebol ‘Moleque Travesso’, comandada pelo ex-jogador João Carlos ‘Corina’, estará disputando as finais do Campeonato Regional de Paraguaçu Paulista em quatro categorias.

As equipes sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15 terão decisões no estádio Carlos Afine. “Estou muito orgulhoso do desempenho de nossos ‘pequenos’, pois o campeonato reúne boas escolinhas de várias cidades”, diz Corina.

PRÊMIOS – Enquanto aguarda a hora de entrar em campo para disputar os títulos, a escolinha ‘Moleque Travesso’ promove nesta sexta-feira, dia 9 de setembro, uma ‘Noite Festiva’ com o sorteio de vários brindes e prêmios em dinheiro.

O evento está marcado para às 19 horas, no salão de festas do estádio da Associação Atlética Ferroviária, na rua Brasil. “Nossa Noite Festiva é aberta a toda comunidade”, convida a diretora Silvia.

Uma das equipes finalistas do ‘Moleque Travesso’