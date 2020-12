Municipalizado, transporte coletivo teve um prejuízo de R$ 369 mil em dois anos

Em resposta a um requerimento apresentado pelo vereador Valmir Dionízio e aprovado pela Câmara Municipal, a Prefeitura de Assis informou os números da receita e despesa do transporte coletivo urbano, ‘municipalizado’ pela atual Administração.

De acordo com as informações oficiais apresentadas pela Prefeitura, a receita do transporte coletivo urbano, proveniente da venda de passagens -que tem um custo unitário de R$ 4,00-, foi de R$ 1.106.383,00 em 2.019 e despencou vertiginosamente nos 10 meses do ano de 2020 para R$ 338.105,78, totalizando R$ 1.444.488,78.

Imagina-se que os efeitos da pandemia do novo coronavírus, a redução de linhas e a diminuição do horário de funcionamento possam ter contribuído para essa drástica queda na arrecadação.

Já as despesas, no mesmo período, chegaram a R$ 1.813.922,70.

O documento não especifica os custos para a manutenção do transporte coletivo por ano, mas foram enviadas planilhas ao vereador detalhando os gastos com pagamento de salário dos motoristas e funcionários e os empenhos feitos com fornecedores para manutenção e abastecimento dos veículos.

Somados os valores de 2019 e até o final de outubro de 2020, o déficit público com o transporte coletivo totalizava R$ 369.433,92.

Uma outra questão apontada pelo vereador Valmir Dionísio, autor do requerimento, é o fato de os veículos terem sido pintados numa cor diferente da original e os documentos não terem sido alterados, conforme prevê a legislação de trânsito.

Ônibus da frota municipal

Imagem: Blog Cidadania Assis