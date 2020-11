Mulher encontrada morta é identificada e sepultada

Foi sepultada no início da manhã deste sábado, dia 28 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, o corpo da mulher encontrada morta nesta sexta-feira, no Parque Ecológico ‘Chiquito Antunes’, atrás do Terminal Rodoviário.

Levado ao Instituto Médico Legal, o corpo, em avançado estado de putrefação, foi identificado por familiares através das tatuagens. Trata-se de Débora Cristina Cassiano, de 34 anos, que morava na vila Progresso, que estava desaparecida há quase vinte dias.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas da morte e chegar à autoria.

Local onde o corpo foi encontrado

Imagem: Abordagem Notícias