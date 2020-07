Mulher de 49 anos morre com suspeita de COVID

Foi sepultada na tarde desta segunda-feira, dia 6 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, uma mulher de 49 anos de idade, que morreu na UTI -Unidade de Terapia Intensiva- do Hospital Regional de Assis, onde ela estava internada.

Como existem fortes suspeitas que ela possa ter sido infectada pela COVID-19, não houve velório e o sepultamento ocorreu de acordo com todas as regras de segurança sanitária e obedecendo os protocolos do Ministério da Saúde.

Os coveiros trabalharam com equipamentos especiais de proteção e a família acompanhou o sepultamento à distância.

Os exames laboratoriais, que devem comprovar a real causa da morte, devem chegar nos próximos dias.

Se for confirmado o óbito decorrente do novo coronavírus, a mulher será a 14ª vítima fatal na cidade de Assis desde o início da pandemia.

Mulher estava internada no Hospital Regional