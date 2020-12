Motoristas cobram canaleta de concreto em cruzamento

Segunda-feira, 7 de dezembro, por volta das 8h30 da manhã, quase um motociclista sofreu um acidente ao desviar de uma cratera aberta no asfalto, no cruzamento da rua André Perine com a avenida Siqueira Campos, na entrada da vila Operária, onde há um semáforo.

A pavimentação asfáltica, apesar de recuperada constantemente pela Secretaria Municipal de Obras, não suporta a água da chuva e o líquido que escorre de um posto de combustível existente metros dali, apesar das canaletas de ferro colocadas no pátio da empresa para evitar que isso ocorra.

A solução definitiva, sugere um policial militar que garante ter amassado a roda do seu veículo no buraco aberto no cruzamento, é a construção de uma canaleta de concreto.

Na tarde desta segunda-feira, a reportagem do JSOL –Jornal da Segunda On Line-, procurada pelo policial e por outros motoristas, encaminhou uma correspondência à Secretaria Municipal de Obras pedindo informações sobre a possibilidade da execução do serviço de construção da canaleta.

Enquanto isso não ocorrer, entendem os motoristas, ‘serão jogados dinheiro e material fora e o problema persistirá’, afirmam.

Motoristas pedem canaleta de concreto para solução do problema