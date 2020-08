Motorista foge e abandona o carro com mais de 100 kg de maconha

A Polícia Militar Rodoviária, com base em Assis, realizou mais uma grande apreensão de droga neste final de semana nas rodovias da região. O motorista, após desobedecer o sinal de parada obrigatória, abandonou o veículo com o entorpecente.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 deste domingo, dia 2 de agosto, no Km 406 da SP-333, rodovia Miguel Jubran, no município de Tarumã.

Os policiais rodoviários deram sinal de parada obrigatória ao condutor de um veículo Fiat, Palio Weekend, vinho, placas de Foz do Iguaçu, que trafegava no sentido Paraná-São Paulo.

No entanto, o motorista desobedeceu o comando e fugiu, abandonado o carro quilômetros adiante e se embrenhando no matagal.

Apesar das buscas dos policiais, ele não foi localizado.

No carro abandonado, os policiais rodoviários encontraram 143 tabletes de maconha, escondidos no porta malas, nas portas traseiras e num fundo falso do painel.

Uma Carteira Nacional de Habilitação foi encontrada e poderá ajudar a polícia a chegar à identidade do homem que conduzia o veículo, apreendido e guinchado até a Central de Polícia Judiciária de Assis, para onde a droga também foi levada.

O delegado plantonista registrou a ocorrência. De acordo com a Polícia Científica os 143 tabletes de maconha pesaram 106 quilos, 485 gramas.

Policiais rodoviários encontraram a droga no veículo