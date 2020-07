Motorista e bebê de três meses morrem em acidente; duplo sepultamento será em Assis, às 14 horas

Mais um acidente com vítimas fatais na rodovia SP-333, Miguel Jubran.

Desta vez, no trevo de acesso ao município de Florínea.

O motorista e um bebê de três meses morreram no local.

Outras três pessoas, com ferimentos graves, foram socorridas e removidas para Assis.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 20h30 deste sábado, dia 25 de julho, no Km 445 da rodovia SP-333, no município de Florínea.

Um veículo Logus, placas de Assis, conduzido por Jonathan Guimarães dos Santos, de 25 anos, morador da vila Ribeiro, em Assis, trafegava no sentido Florínea a Assis quando, por razões desconhecidas, perdeu o controle e chocou-se no canteiro central.

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e da Concessionária Entrevias foram acionadas para socorrerem as vítimas.

Quando chegaram ao local, as equipes constataram a morte do motorista Jonathan Guimarães dos Santos e de seu filho, um bebê de três meses, Yuri Dias dos Santos.

Outros três ocupantes do carro, com ferimentos, foram socorridos e removidos para a Unidade de Pronto Atendimento ‘Ruy Silva, em Assis, e NAR -Núcleo de Atendimento Referenciado- do Hospital Regional de Assis.

As vítimas fatais foram levadas ao Instituto Médico Legal de Assis para a realização de exames necroscópicos.

Assim que forem liberados, os corpos serão velados na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

Os sepultamentos de pai e filho estão marcados para às 14 horas, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Acidente ocorreu no trevo de Florínea

Foto: Abordagem Notícias