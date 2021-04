Motociclista morre após colisão frontal

Um motociclista de 25 anos de idade morreu após uma colisão frontal ocorrida no início da noite desta quinta-feira, dia 22 de abril, na SP-266, rodovia Engenheiro Heder de Sá, próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Pedrinhas Paulista.

Segundo a Polícia Rodoviária, o rapaz conduzia uma motocicleta usada para trilha, sem alguns acessórios como farol, lanternas, paralamas e placa, na rodovia em direção à Florínea, onde residia.

No sentido contrário, transitava um veículo Corola, preto, placas de Cruzália, conduzido por uma mulher de 43 anos.

De acordo com relato colhido pelos policiais rodoviários, por volta das 19 horas, no km 499, a condutora do Corola tentou realizar uma ultrapassagem na pista simples e bateu de frente com a motocicleta.

Gravemente ferido, o motociclista chegou a ser socorrido e removido ao Pronto Socorro Referenciado do Hospital Regional de Assis, onde não resistiu e teve a morte confirmada por volta das 22 horas.

Identificado, Uederson dos Santos, foi removido ao Instituto Médico Legal de Assis para ser submetido ao exame necroscópico antes do corpo ser liberado para o velório e sepultamento, que devem acontecer em Florínea nesta sexta-feira, dia 23 de abril.

O acidente foi registrado pela Polícia Civil, que investigará as causas.

Policiais do Instituto de Criminalística foram acionados e periciaram o local.

O laudo, que deve ficar pronto em 30 dias, fará parte do inquérito policial.

Carro envolvido no acidente

Motocicleta ficou destruída

Imagens: The Brothers