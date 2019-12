Morreu Irineu Gati, o ‘Neu’, motorista aposentado da Prefeitura

Morreu na noite desta segunda-feira, dia 16 de dezembro, aos 71 anos de idade, no Hospital Regional de Assis, o motorista aposentado da Prefeitura Municipal de Assis, Irineu Gati, conhecido por “Neu”, antigo morador da avenida Siqueira Campos, na vila Operária.

O velório acontecerá no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas a família só definirá o horário do sepultamento no início da manhã, quando estiver funcionando o setor de Administração do Cemitério Municipal da Saudade.

Irineu Gati deixa a esposa e três filhas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

Foto: Arquivo familiar