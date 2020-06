Morre ‘Toninho Bonani’, motorista da Prefeitura

Morreu na manhã desta segunda-feira, dia 8 de junho, aos 70 anos de idade, o motorista da Prefeitura Municipal de Assis, Antônio Bonani, conhecido como “Toninho Bonani”.

Durante muitos anos ele atuou na Secretaria Municipal da Educação, tendo sido responsável pelo transporte de alunos moradores na zona rural que vinham estudar nas escolas do município.

Toninho Bonani morava na rua Santa Cruz, na vila Palhares.

Após ser velado no Centro Funerário São Vicente, onde familiares e amigos puderam se despedir, ele foi sepultado no final da tarde desta terça-feira, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

