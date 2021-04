Morre Plínio de Souza, ex-gerente do Bradesco

Morreu na manhã desta segunda-feira, dia 19 de abril, no Hospital e Maternidade de Assis, o ex-gerente da agência do Bradesco em Assis, senhor Plínio de Souza, de 87 anos de idade, que enfrentava alguns problemas de saúde.

Semanas atrás, antes de uma cirurgia agendada para ocorrer em Marília, os familiares do bancário aposentado fizeram um apelo à comunidade por doação de sangue visando a reposição de estoque no hemonúcleo.

O corpo do senhor Plínio de Souza foi transladado para Londrina, no norte do Paraná, onde haverá uma cerimônia de despedida reservada à família no final da tarde, antes da cremação.