Morre paciente com passagem pelo Hospital de Campanha

Morreu na manhã desta segunda-feira, dia 15 de junho, aos 55 anos de idade, um paciente que esteve internado no Hospital de Campanha improvisado no ginásio da Associação Desportiva da Polícia Militar, após ter dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento ‘Ruy Silva’, no Jardim Aeroporto, com “dores no peito”.

Osmar Rodrigues da Cruz, conhecido pelo apelido de ‘Osmar Tijolo’, de 55 anos de idade, era morador da vila Tênis Clube e teve a morte confirmada pouco antes das set horas da manhã.

Segundo informações colhidas pelo Jornal de Assis, seu quadro clínico teria se agravado na madrugada desta segunda-feira, sendo necessária sua transferência para o NAR -Núcleo de Atendimento Referenciado- do Hospital Regional, onde ele não resistiu.

Como houve uma informação de que o médico que assinou a Declaração de Óbito teria levantado a suspeita de que ele pudesse estar infectado com o novo coronavírus, não haveria velório e o sepultamento seguiria o protocolo do Ministério de Saúde, com todas as normas de segurança.

No entanto, familiares e amigos da vítima se dirigiram às unidades de saúde por onde ela passou para terem detalhes dessa informação.

Após muita conversa, ficou acertado que haverá velório pelo período de três horas na manhã desta terça-feira numa urna lacrada e o sepultamento acontecerá às 10 horas, no Cemitério da Saudade.

Osmar ‘Tijolo’ passou pelo Hospital de Campanha