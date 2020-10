Morre o radialista Wagner Veronese

Morreu, aos 55 anos de idade, o radialista Wagner Veronese que, nos últimos anos, estava trabalhando como autônomo, vendendo verduras, legumes e hortaliças em sua residência, na rua Sebastião da Silve Leite, no centro da cidade.

Veronese estava internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Assis, onde tentava se recuperar de pneumonia e problemas renais. Sua morte foi confirmada às 22h30 desta sexta-feira, dia 2 de outubro.

Nos últimos dias, a família chegou a iniciar uma campanha nas redes sociais pedindo doação de sangue para reposição do estoque do Hemonúcleo do Hospital Regional de Assis, em razão de ele já ter usado cerca de 20 bolsas de sangue no tratamento.

O radialista Wagner Veronese, chamado pelos amigos de ‘Tim Maia’ -pela semelhança com o cantor brasileiro- chegou a Assis na década de 90, vindo do Rio de Janeiro. Na cidade, trabalhou a maior parte de sua carreira na rádio Antena Jovem como locutor apresentador.

O corpo de Wagner Veronese será velado no Cemitério Municipal da Saudade, mas não foi definido o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

