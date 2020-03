Morre o radialista Henrique de Oliveira

Morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 26 de março, aos 53 anos de idade, o radialista Sebastião Henrique Jesuíno, que adotou o nome artístico como locutor de ‘Henrique de Oliveira’.

No início da noite de ontem, por volta das 19h30, ele acionou o SAMU, que o conduziu até à Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Aeroporto.

Na madrugada, ele teria deixado a UPA e foi encontrado caído morto.

Os motivos da saída da unidade de atendimento ainda são desconhecidas.

O corpo de Henrique de Oliveira foi levado para o Instituto Médico Legal.

Após a liberação, o velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

O horário do sepultamento não foi definido.

CARREIRA – Henrique de Oliveira chegou a Assis na década de 90, vindo de Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná, para trabalhar na Rádio Cultura AM. Teve programas de grande audiência nas rádios Cultura 2 FM e, depois, Interativa FM.

Atualmente estava fora do rádio e fazia propaganda volante com sua motocicleta, além de animar festas e eventos.

