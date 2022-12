Morre o professor do rádio assisense Antônio sena

Morreu no final da tarde deste domingo, dia 18 de dezembro, aos 70 anos, o radialista Antônio Carlos Sena, vítima de falência múltipla de órgãos.

O professor de muitos radialistas, Antônio Sena, marcou a história da rádio assisense, principalmente no jornalismo da rádio Difusora AM, no qual entrou ainda muito jovem. Também atou na Rádio Cultura AM, Rádio Interativa FM e na antiga TV Tibagi.

Participou ativamente da vida política da cidade, tendo assessorado o ex-deputado federal Hélio César Rosas. Ele também foi assessor de comunicação nas administrações dos ex-prefeitos Romeu Bolfarini, Carlos Nóbile e Ricardo Pinheiro.

Antônio Sena deixa a esposa, filhos e netos.

O velório do professor Antônio Sena acontecerá na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, a partir das 7 horas desta segunda-feira, dia 19, de onde sairá o féretro às 13 horas. O sepultamento foi marcado para às 13h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Antônio Sena morreu aos 70 anos