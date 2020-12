Morre o jovem, vítima de acidente na Rui Barbosa

Morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 18 anos de idade, o jovem Leandro Rosendo, vítima de acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo, dia 13 de dezembro, no cruzamento das avenidas Rui Barbosa e Otto Ribeiro.

Socorrido inicialmente e levado para a Unidade de Pronto Atendimento -UPA Ruy Silva-, o quadro se agravou e ele se precisou ser transferido para o Hospital Regional, onde não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada por volta das 5 horas.

O corpo deverá ser levado ao Instituto Médico Legal, onde será submetido ao exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares para o velório e sepultamento.

A outra vítima, uma adolescente de 17 anos, que estava na garupa, encontra-se internada na Santa Casa de Misericórdia aguardando passar por cirurgia.

A ocorrência registrada na Central de Polícia Judiciária como acidente de trânsito com vítima deverá ser alterada para homicídio.

Resta saber se o delegado irá considerar o homicídio como culposo ou doloso.

Leandro conduzia uma motocicleta Honda Titan com a adolescente na garupa quando colidiu com um Fiat Cronos, no cruzamento da avenida Rui Barbosa com a Otto Ribeiro.

Leandro Rosendo no detalhe, vítima do acidente na Rui Barbosa.