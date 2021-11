Morre o ferroviário aposentado Décio Frutuoso

Morreu nesta sexta-feira, dia 19 de novembro, aos 93 anos de idade, o ferroviário aposentado Décio Frutuoso, que foi lateral direito da Associação Atlética Ferroviária na década de 60, quando a ‘Vermelhinha da rua Brasil’, disputava o Campeonato Paulista.

Vítima de insuficiência respiratória, Décio Frutuoso faleceu no Hospital e Maternidade de Assis.

O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente até às 24 horas desta sexta-feira.

No início da manhã de sábado, às 7 horas, o velório será reaberto até as 9 horas, quando o féretro sairá em direção ao Cemitério Municipal da Saudade.

Uma triste coincidência: Décio Frutuoso morreu no mesmo dia em que seu filho, Edmar Frutuoso, o ‘Pica Pau’, completaria 59 anos de vida. Vítima da COVID-19, Edmar faleceu no dia 5 de junho, no Hospital Regional de Assis.

Na foto abaixo, aparecem o senhor Décio Frutuoso (exibindo sua carteirinha de vacinação), ao lado do filho Edmar ‘Pica Pau’.

Aos familiares, nossos sentimentos!

