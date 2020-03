Morre o farmacêutico ‘Cardoso’

Morreu na UTI do Hospital Regional de Assis, na madrugada desta terça-feira, dia 3 de março, aos 77 anos de idade, o farmacêutico aposentado Alcindo de Souza Cardoso, conhecido por ‘Dede’ ou ‘Cardoso’, que morava na rua José Gomes Araújo, no Conjunto Habitacional Assis IV. Ele trabalhou muitos anos na farmácia Catedral, perto do mercado municipal.

O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis e o sepultamento está marcado para às 16 horas, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

