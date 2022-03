Morre o ex-presidente do VOCEM, José Maria, o ‘Bia’

Morreu em Ubatuba, no litoral paulista, onde estava trabalhando e residindo com a família há muitos anos, o ex-presidente do VOCEM, José Maria Camargo, o ‘Bia‘, que foi gerente da Auto Elétrica Helliar, em Assis, na décadas de 70 e 80, e depois fundou sua própria empresa, com o nome de ‘O Partidão’.

Bia teve atuação na diretoria do VOCEM quando o clube se profissionalizou, em 1978.

Segundo informações de familiares, ele foi vítima de infarto nesta segunda-feira.

José Maria, o ‘Bia’, deverá ser velado e sepultado na cidade de Ubatuba.

Bia morreu aos 71 anos de idade