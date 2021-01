Morre o ex-prefeito de Cândido Mota e ex-presidente do CIVAP, Cidinho de Lima

Morreu na noite desta quinta-feira, dia 21 de janeiro, no Hospital e Maternidade de Assis, aos 68 anos de idade, o ex-prefeito de Cândido Mota e ex-presidente do CIVAP, Aparecido Roberto Cidinho de Lima.

Segundo publicação do jornal O Diário do Vale, de Cândido Mota, Cidinho estava internado há cerca de 15 dias lutando contra um câncer no fígado. “Um dos políticos mais populares da história de Cândido Mota, Cidinho de Lima também foi professor de Matemática na escola Rachid Jabur e exercia a advocacia”, informou o periódico candidomotense.

Cidinho foi prefeito de Cândido Mota por três gestões e ocupou o gabinete do Paço Municipal num período de 14 anos.

Sua primeira gestão foi de 1º de fevereiro de 1983 até 31 de dezembro de 1988, quando, àquela época, o mandato no país foi de seis anos.

Cidinho de Lima foi empossado pela segunda vez no dia 1º de janeiro de 1993, permanecendo até 31 de dezembro de 1996.

No seu último mandato, assumiu no dia 1º de janeiro de 2.001 e ficou até o dia 31 de dezembro de 2.004.

O prefeito de Cândido Mota, Aparecido Roberto Cidinho de Lima, também presidiu o Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema -CIVAP- no ano de 2.004.

O corpo do ex-prefeito Cidinho de Lima está sendo velado na Câmara Municipal de Cândido Mota e o sepultamento ocorrerá noa início da tarde, às 14 horas.

Ex-prefeito de Cândido Mota, Cidinho de Lima, morreu aos 68 anos

Imagem: O Diário do Vale