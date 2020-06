Morre, na UPA, 12ª vítima suspeita de COVID; Assis recua para fase vermelha

Morreu na tarde desta segunda-feira, dia 29 de junho, mais uma vítima suspeita de COVID-19 no município de Assis.

Foram realizados exames e o resultado deve chegar nos próximos dias.

Um homem de 68 anos de idade passou mal no Abrigo dos Idosos, no Jardim Alvorada, no período da manhã e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento ‘Ruy Silva’, no Jardim Aeroporto, onde não resistiu e faleceu no período da tarde.

Ele foi sepultado com todos os procedimentos de segurança sanitária.

O idoso é a 12ª vítima do novo coronavírus na cidade de Assis.

VERMELHA – Horas antes de Assis ter confirmada A sua 12ª morte pela COVID-19, o prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, acatou a recomendação do promotor de Justiça, Sérgio Campanharo, e revogou ‘em todo seu teor’ o Decreto Municipal nº 8.163, de 1º de junho, publicando um novo decreto que recua o município para fase vermelha do Plano São Paulo.

De acordo com o novo decreto, Assis volta à fase vermelha, por pertencer à DRS IX Marília, com todas as restrições, e ficam autorizados somente o funcionamento de atividades essenciais. O novo Decreto, nº 8.200, publicado nesta segunda-feira, dia 29, segundo a assessoria do prefeito “também altera dispositivos do Decreto nº 8.198, de 26 de junho, dispondo sobre realização de festas e eventos como medida complementar de controle e prevenção para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus”.

A nota oficial da Prefeitura reafirma que “sendo assim, ficam proibidos eventos, de qualquer natureza, em que haja aglomeração de pessoas”, assevera.

A fiscalização, segundo o novo Decreto, será feita pela Vigilância Sanitária Municipal.

Disse Aparecido Fernandes: “Essa é uma medida que devemos acatar, sob pena de sofrermos uma Ação Cívil Pública. Mas, nesse momento, diante de todos os nossos esforços para garantir a flexibilização em nossa cidade, com todos os cuidados sanitários para preservarmos vidas, vamos ter que voltar novamente à fase de isolamento social, com todas as restrições, com funcionamento apenas de atividades essenciais”, finalizou.

Vítima, que abrigada em asilo, morreu na UPA Assis