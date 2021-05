Morre motociclista, vítima de acidente na avenida Benedito Pires

Morreu, horas após ser internado no Hospital e Maternidade de Assis, o motociclista vítima de acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 17 de maio, na avenida Benedito Pires, próximo a uma rotatória, no trecho do município de Assis.

A vítima, Luís Miguel Escobari, de 37 anos, chegou a ser socorrido pela equipe do SAMU -Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- e foi removida ao Hospital e Maternidade de Assis, onde não resistiu e morreu no início da tarde.

O motociclista, que trabalhava num laboratório em Assis, saía de sua residência e estava a caminho do serviço, quando sofreu o acidente.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

O corpo do motociclista foi levado ao Instituto Médico Legal de Assis para o exame necroscópico. O velório acontecerá no Centro Funerário Pax, e o sepultamento deve acontecer nesta terça-feira.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

Luís Miguel trabalhava em um laboratório em Assis

Imagem: Redes sociais