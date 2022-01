Morre Lisionete Virgulino, da vila Maria Isabel

Morreu na manhã desta segunda-feira, dia 10 de janeiro, no Hospital Regional de Assis, aos 60 anos de idade, a senhora Lisionete Nazaré Virgulino.

Segundo a sobrinha, Milene Dalacqua, Lisionete “era a filha caçula do primeiro casamento do seu Nenê Virgulino”.

Moradora da rua Santa Efigênia, Lisionete será velada no Velório Municipal do Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre no início da manhã desta terça-feira.

O sepultamento está marcado para às 8 horas, no Cemitério Municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

Lisionete morreu aos 60 anos

Imagem: Arquivo familiar