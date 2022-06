Morre César ‘Magrão’

Morreu na tarde desta quarta-feira, dia 29 de junho, aos 59 anos, o funcionário público municipal César Augusto de Andrade Galvan, que atuava no Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde e estava internado no Hospital Regional de Assis, há alguns dias.

A causa da morte não foi informada.

César ‘Magrão’, como era mais conhecido, foi candidato a vereador em Assis nas últimas duas eleições e ficou bastante famoso em razão das paródias musicais que ele mesmo criava, interpretava e publicava nas redes sociais.

‘Magrão’ também foi jogador de basquete na Seleção de Assis na década de 80.

O corpo de César Galvan será velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, a partir das 22 horas desta quarta-feira e o horário do sepultamento será definido somente no início da manhã da quinta-feira.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

César Galvan ‘Magrão’ ficou famoso com suas paródias na campanha de candidato a vereador