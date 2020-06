Morre, aos 74 anos, o aposentado ‘Neno pintor’

Morreu na manhã desta quinta-feira, aos 74 anos de idade, em sua residência, na rua São Jorge, o aposentado Romualdo Barbosa, conhecido como ‘Neno pintor’.

Semanas atrás, ele chegou a ser internado na Santa Casa de Assis, sendo necessária uma campanha para doação de sangue.

Neno recebeu alta médica e se recuperava em casa, quando, na manhã desta quinta-feira, sofreu um mau súbito e não resistiu.

Antigo morador da vila São João, ‘Neno pintor’ está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional de Assis. O sepultamento acontecerá na manhã desta sexta-feira, no Cemitério Municipal da Saudade, em horário a ser definido pela família.

Sentimentos aos familiares e amigos!