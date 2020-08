Morre a ex-secretária da Saúde Denise Carvalho

A família da ex-secretária municipal da Saúde, Denise Fernandes Carvalho, acaba de confirmar sua morte, ocorrida por volta das 21h30 desta sexta-feira, dia 14 de agosto, no Hospital e Maternidade de Assis, onde ela encontrava-se internada na UTI -Unidade de Terapia Intensiva- desde a manhã do dia 30 de julho, quando sofreu um AVC -Acidente Vascular Cerebral-, em sua residência.

Os filhos escreveram um texto agradecendo aos amigos pelas orações e manifestações de apoio durante todo esse período.

“Olá meus amigos que tanto fizeram por nossa família, como diz a música que ela gostava:

Silêncio

Morreu um poeta no morro

Num velho barraco sem forro

Tem cheiro de choro no ar

Mas choro que tem bandolim e viola

Pois ele falou lá na escola

Que o samba não pode parar

Por isso meu povo no seu desalento

Começa a cantar samba lento

Que é jeito da gente rezar

E dizer que a dor doeu

Que o poeta adormeceu

Como um passaro cantor

Quando vem no entardecer

Acho que nem é morrer…..

Eu e Pedro em nome da família só temos a agradecer por tudo o que fizeram por nós, vocês foram super importantes nesse processo todo, que foi do jeitinho que ela gostaria. Talvez, nesses dias, tivemos um pouco da noção do que a mãe representa e vai continuar representando por essa gente por aqui!

Só agradecer a vocês e principalmente a Deus por ter nos dado o “privilégio” e o presente de ser filhos dessa mulher!

Aqui tudo fica um pouco mais triste agora, mas lá no céu está tendo uma baita festa que só os diferenciados como ela talvez tenham a honra de participar!

Fiquem bem pois era só o que ela iria querer. Aos que por ventura ela fez algum favor ou ajudou, não precisa agradecer, só pedimos que mantenha a corrente, ajude alguém, ame mais alguém, retribua o bem, que vai ficar tudo bem!

Obrigado em nome da família Carvalho !

Tamo junto”

Denise Carvalho morreu na noite desta sexta-feira