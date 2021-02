Moradores temem queda de poste

Na tarde desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, populares procuraram a redação do Jornal da Segunda preocupados com o risco iminente da queda de um poste de madeira num terreno localizado na rua Capitão Assis, na altura do número 2.470, no Jardim Paulista, onde está sendo realizada uma obra.

Os populares, que preferem não se identificar, registraram com telefone celular a imagem da estrutura de madeira completamente inclinada e sustentada apenas pela fiação.

De posse da imagem, o Jornal da Segunda encaminhou um pedido de providências à empresa concessionária de energia elétrica, que já esteve no local e informou: “constatamos que trata-se de um poste exclusivo de telecomunicação”.

Mesmo não sendo de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, uma representante da empresa garantiu que enviaria uma equipe até o local “para verificar a situação, a fim de identificar e acionar a empresa responsável pelo poste”.

Poste em risco de queda