Moradores do ‘Nova Florínea’ reivindicam melhorias no bairro

Alguns moradores da rua Lucas Menck, na vila Nova Florínea, decidiram se organizar para reivindicar melhorias no bairro.

O primeiro passo foi elaborar um documento contendo assinaturas de várias pessoas solicitando providências junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços.

Inicialmente, como medida de segurança para diminuir o risco de acidentes de trânsito e atropelamentos, eles querem a construção de dois obstáculos moderados de velocidade, popularmente conhecidos como ‘quebra-molas’, na rua Lucas Menck, entre imóveis de números 1.1161 até o 1.191.

Um dos moradores insatisfeitos, Ednilson Vilar, tomou a iniciativa de coletar as assinaturas e entregar no Departamento Municipal de Trânsito, além de ter conversado, pessoalmente, com o secretário de obras, Fábio Nossak.

“Precisamos do quebra-molas aqui, urgentemente. Nessa rua, os carros transitam em alta velocidade e motociclistas fazem manobras arriscadas, podendo causar um acidente e atropelamento”, repetiu.

Segundo ele, os moradores exigem o redutor de velocidade. “Eu coletei assinaturas no período da tarde e, horas depois, no início da noite, atropelaram um cachorro aqui. Por sorte, o animal não morreu, mas sua cuidadora está ‘gastando uma fortuna’ no tratamento”, disse o morador.

Os pais temem que, ao chegar a estação do verão, as crianças comecem a brincar na rua e se tornem vítimas de acidentes e atropelamento. “Quando começar o calor, as crianças ficam na calçada, brincando na rua. Então, o quebra-molas, irá ajudar muito pra não ter nenhum acidente ou atropelamento aqui”, explicou.

Os moradores também pedem alteração no local do ponto de ônibus. “Precisam retirar esses pontos da lateral com a rua Lucas Menk e colocar na rua Enfermeira Deolinda”, sugere.

Segundo ele, o ponto de embarque de passageiros também precisa ser adaptado para que os idosos tenham melhores condições de acessibilidade aos ônibus.

Outra reivindicação dos moradores do bairro e do Conjunto Nova Assis é a demarcação de um Ecoponto. “Não temos nenhuma área pública para essa finalidade e os moradores não têm condições financeiras para pagar um frete até o Parque Industrial”, reclama.

A sugestão é que nas proximidades do Jardim Eldorado e Nova Assis seja demarcada uma área para descarte correto de móveis velhos e entulho de construção.

Por fim, os moradores solicitam um Centro Comunitário com quadra coberta.”Não temos um espaço coberto para a comunidade usar”, finaliza o morador.

Moradores querem redutor de velocidade na rua Lucas Menck