Moradora do Jardim Rezende divide prêmio de R$ 10 mil do Hiper Saúde Bauru

Mais um bom prêmio distribuído para a cidade de Assis no sorteio do Hiper Saúde Bauru, realizado neste domingo, dia 26 de junho.

A senhora Aparecida, residente no Jardim Rezende, dividiu o prêmio de R$ 10 mil do segundo sorteio com um morador de Cerqueira César. Cada um já recebeu a quantia de R$ 5 mil nesta segunda-feira, dia 27, na sede do Hiper Saúde, em Bauru.

A assisense adquiriu seu Título de Capitalização com a revendedora Patrícia Besharah, no Avenida Premium, na avenida Glória.

O prêmio principal, no valor de R$ 250 mil, foi sorteado para um morador de Jaú.

GIRO – No tradicional ‘Giro da Sorte’, que teve 30 rodadas com prêmio de R$ 1 mil, mais um morador da região de Assis acabou sendo premiado.

Adair, que mora no bairro CDHU, em Palmital, comprou a sua cartela na ‘Carol Doces’, em Assis, e foi o premiado.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, ainda colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar!

Aparecida, do Jardim Rezende, ganhou R$ 5 mil