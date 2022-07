Moradora de Tarumã ganha R$ 30 mil no Hiper Saúde Bauru; cartelas do próximo sorteio custam apenas R$ 5,00

Mais um festival de prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru na região de Assis.

No sorteio realizado neste domingo, dia 24 de julho, uma moradora de Tarumã foi a única premiada do terceiro prêmio e faturou a quantia de R$ 30 mil.

No total, foram R$ 47 mil distribuídos para Assis e cidades da região.

Logo no primeiro sorteio, o prêmio de R$ 10 mil foi dividido entre um morador de Oriente e o senhor Olívio, que mora no centro de Echaporã e adquiriu sua cartela com o revendedor ‘Toninho Echaporã’. Cada um deles recebeu a importância de R$ 5 mil.

No terceiro sorteio, a tarumãense Edilene(foto), moradora do Jardim das Árvores, faturou, sozinha, a importância de R$ 30 mil.

GIRO – O tradicional ‘Giro da Sorte’ deste final de semana distribuiu R$ 3 mil de prêmio em cada uma das 30 rodadas.

Foram mais quatro prêmios destinados para a região de Assis.

Na quinta rodada, Christiano, que mora na vila Fiuza, em Assis, foi o contemplado.

Na 16ª rodada, João, morador de Palmital, comprou a sua cartela no ‘Bar do Ronqui’ e faturou R$ 3 mil.

O Giro da Sorte na 24ª rodada foi premiado para Angélica, de Pedrinhas Paulista. Ela comprou seu Título de Capitalização no Supermercado ‘Tá Barato’ e levou R$ 3 mil.

Sueli, da vila Ribeiro, em Assis, foi a premiada da 28ª rodada e também garantiu R$ 3 mil.

SÓ CINCO REAIS – O sorteio do próximo domingo, dia 31 de julho, terá, além dos valiosos prêmios em dinheiro, um atrativo a mais, que está ao alcance de todos. As cartelas, que já começaram a ser vendidas na segunda-feira, podem ser adquiridas por apenas R$ 5,00.

O prêmio principal será de R$ 180 mil, além de outros prêmios e as rodadas do ‘Giro da Sorte’.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, pode colaborar com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Boa sorte!

Imagem: Divulgação