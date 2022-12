Moradora de Piracicaba pegou ‘super maconha’ em Ponta Porã e levaria para Araras e Campinas

A Polícia Militar Rodoviária concluiu a ocorrência registrada na manhã deste sábado, dia 10 de dezembro, na qual uma mulher foi presa em flagrante na região de Ourinhos transportando uma quantidade da droga skank, conhecida como ‘super maconha’.

A mulher de 33 anos afirmou ser moradora na cidade de Piracicaba. Ela contou aos policiais ter recebido a droga em Ponta Porã-MS e que pretendia entregar parte em Araras e o restante em Campinas.

Pouco antes das 8 horas, ela conduzia um veículo Ford/Ka, branco, placas Mercosul, no Km 14 da SP-327 -rodovia Orlando Quagliato-, quando foi abordada pela equipe TOR – Tático Ostensivo Rodoviário do 3º Pelotão da 3ª Companhia de Policiamento de Assis.

Durante a vistoria, os policiais encontraram 12 pacotes da droga skank escondidos no interior do painel e na parte interna do teto do veículo, totalizando três quilos, 235 gramas.

Depois, em nova vistoria, foram localizados 28 tabletes de maconha no tanque de combustível, com peso de 14 quilos, 339 gramas.

No total, foram apreendidos 17 quilos, 574 gramas de entorpecente.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Ourinhos, onde a ocorrência foi registrada.

Após ser ouvida e ter a ordem de prisão ratificada pelo delegado de polícia, a mulher foi encaminhada para uma cadeia feminina da região, onde aguardará pela audiência de custódia na Justiça.

Se for condenada pelo crime de tráfico de drogas, a mulher poderá cumprir uma pena de 5 a 15 anos de reclusão, além do pagamento de multa de 500 à 1500 dias-multa.

EFEITOS – Em geral, os efeitos da droga skank são semelhantes aos da maconha: excitação, aumento de apetite por doces, olhos vermelhos, pupilas dilatadas, alucinações e distúrbios na percepção de tempo e espaço.

O consumo da droga skank, também conhecida por super maconha, ainda provoca lapsos de memória e afeta a coordenação motora.

No tanque de combustível do carro, os policiais também encontraram maconha

Imagem: Polícia Rodoviária