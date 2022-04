Moradora de Assis ganha R$ 10 mil no Hiper Saúde Bauru

Mais um final de semana com muitos prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru na cidade de Assis.

Logo na primeira rodada, a moradora da Jardim San Fernando do Valley, Simone, que adquiriu sua cartela com o revendedor Hélio, no ‘Supermercado Super Bom’, foi contemplada e ganhou o prêmio de R$ 10 mil.

Ela esteve em Bauru na manhã desta segunda-feira, onde recebeu o seu prêmio.

O principal prêmio do final de semana, no valor de R$ 700 mil, foi destinado para Itararé. José, que mora no centro daquela cidade, comprou o Certificado de Participação no ‘Armazem Furlani’, e foi sorteado.

GIRO – No tradicional ‘Giro da Sorte’, que teve prêmios de R$ 5 mil por rodada, mais cinco assisenses foram contemplados.

Cícero, que mora no bairro Conjunto Nova Assis, adquiriu sua cartela no ‘Supermercado Campeão’, e ganhou R$ 5 mil na 13ª rodada.

Orlando, morador do Parque das Acácias, foi o sorteado na 17 rodada e também ganhou R$ 5 mil.

O assisense Allan, que mora no Conjunto Habitacional Assis IV e comprou seu Certificado de Participação com o revendedor Onofre, do ‘Super Kané’, foi premiado na rodada 28 e faturou R$ 5 mil.

O morador da vila Ribeiro, Neilon, ganhou R$ 5 mil ao ser ser sorteado na 41ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

Jairo, que mora no Residencial Veneza, foi o contemplado na 47ª rodada e também faturou R$ 5 mil.

No total, somente neste final de semana, o Hiper Saúde Bauru distribuiu R$ 35 mil em prêmios para moradores de Assis.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Assisense premiada no Hiper Saúde Bauru

Imagem: Divulgação