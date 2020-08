Moradora de Assis ganha carro 0 Km no Hiper Saúde Bauru

Mais um carro foi sorteado para a cidade de Assis no Hiper Saúde Bauru.

No sorteio realizado na manhã deste domingo, dia 2 de agosto, Juliana Cristina Ciciliato, moradora da rua Santos Dumont, na vila Tênis Clube, foi contemplada com um veículo Mobi Easy, Flex, 0 Km, avaliado em R$ 35 mil.

Ele deve retirar a chave e os documentos do veículo nesta segunda-feira, na sede do Hiper Saúde, na cidade de Bauru.

No ‘Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 1 mil, quatro pessoas da região foram contempladas.

Sidnei Cesar Paes, morador da avenida Arthur Spinelli, em Campos Novos Paulista, adquiriu o seu Certificado de Contribuição no ‘Bar da Rodoviária’ e ganhou R$ 1 mil.

Geraldo José da Silva, residente na rua Anísio Machado, no bairro Barra Funda, em Paraguaçu Paulista, também foi sorteado e faturou R$ 1 mil.

Cristina da Silva Vieira, que mora na rua Japão, no Parque das Nações, em Paraguaçu Paulista, comprou sua cartela do Hiper Saúde Bauru na ‘Padaria Dardanella’, e também recebeu R$ 1 mil.

José Toffoli, morador da rua Joaquim Galvão de França, em Cândido Mota, adquiriu o seu Certificado de Contribuição no ‘Bar dos Estudantes’ e também ganhou R$ 1 mil.

Parabéns aos contemplados!

O prêmio do sorteio do próximo domingo, ‘Dia dos Pais’, é bastante atrativo: R$ 600 mil (imagem abaixo).

As cartelas já estão à venda nos tradicionais pontos espalhados pela região.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar, uma vez que uma parte do valor arrecadado com a venda dos Certificados de Contribuição é destinada à ‘Fundação Amaral Carvalho’, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú!

Próximo sorteio, no Dias dos Pais, terá prêmio de R$ 600 mil