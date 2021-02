Moradora da vila Xavier ganha veículo 0 km no Hiper Saúde

Mais um valioso prêmio sorteado pelo Hiper Saúde Bauru para Assis.

Uma moradora da vila Xavier foi contemplada no sorteio realizado neste domingo, dia 14 de fevereiro, e deverá receber chaves e documento de um veículo 0 km nesta segunda-feira, em Bauru.

Maria da Silva Camilo, moradora da rua Fagundes Varela, adquiriu o seu Título de Participação do Hiper Saúde Bauru no ‘Moto Taxi Parque das Flores’ e ganhou um veículo Mobi Easy, 0 km, que tem sugestão de uso do prêmio no valor líquido de R$ 37.500,00.

A assisense foi premiada no segundo sorteio de domingo.

Teve mais prêmios para a região de Assis nas rodadas do ‘Giro da Sorte’.

Anderson de Camargo, morador da rua Ary de Melo, na vila Nova Florínea, foi o contemplado na terceira rodada do ‘Giro da Sorte’ e receberá R$ 1 mil.

Na vizinha Cândido Mota também teve premiado no ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde.

José Humberto Tofolli, residente na rua Antônio Paulino Ribeiro, receberá R$ 1 mil ao ser contemplado na 19ª rodada.

Quem adquire o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Relação dos ganhadores no sorteio deste domingo