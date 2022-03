Moradora da vila Ribeiro divide R$ 40 mil de prêmio do Hiper Saúde

Mais um final de semana com muitos prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru a moradores de Assis e região.

No segundo prêmio do sorteio realizado neste domingo, dia 13 de março, a moradora da vila Ribeiro, Jaine, dividiu o prêmio de R$ 40 mil com mais quatro pessoas das cidades de: Botucatu, Avaré, Ibitinga e Bauru. Cada um receberá a importância de R$ 8 mil em sua conta corrente.

O apartamento no valor de R$ 400 mil foi sorteado para Guilherme, que mora na cidade de Marília.

GIRO DA SORTE – Nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’, mais seis moradores da região de Assis foram premiados e cada um receberá R$ 3 mil.

Na rodada 9, Tohsie, residente em Paraguaçu Paulista teve sua cartela sorteada.

Débora, que mora na vila Ouro Verde, em Assis, e comprou seu Certificado de Participação no ‘Hipermercado Amigão’, foi a contemplada na 13ª rodada.

Na 23ª rodada, o sorteado foi o assisense Rodinaldo, que mora no centro de Assis e adquiriu sua cartela com o revendedor ‘João das Frutas’.

A candidomotense Vera, moradora no bairro Santa Terezinha, foi a premiada na 36ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

Na rodada seguinte, o prêmio de R$ 3 mil foi sorteado para a assisense Jaqueline, que mora na vila Ribeiro. Ela adquiriu seu Certificado de Participação no ‘Supermercado São Judas Tadeu’.

No total, neste final de semana, foram distribuídos R$ 26 mil para moradores da região de Assis, que compraram o Hiper Saúde Bauru e colaboraram com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú.

A entrega simbólica dos prêmios ocorreu nesta segunda-feira, em Bauru.

