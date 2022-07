Morador do Parque Universitário é premiado no Hiper Saúde Bauru

Mais um prêmio para Assis distribuído pelo Hiper Saúde Bauru.

É a trigésima-primeira semana consecutiva de prêmios para moradores de Assis.

Neste domingo, dia 3 de julho, nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’, Anselmo, que mora no Parque Universitário, foi o contemplado na segunda rodada e ganhou a importância de R$ 1 mil.

No sorteio mais atrativo do final de semana, Leandro, que mora na cidade de Tupã, foi premiado com um veículo Tracker, 0 km, e mais R$ 50 mil.

No próximo domingo, dia 10 de julho, serão sorteados R$ 660 mil dos prêmios especiais e mais R$ 150 mil em 30 rodadas do Giro do Sorte, totalizando R$ 810 mil. As cartelas já estão à venda nas dezenas de pontos distribuídos na região de Assis.

Quem compra o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos e atrativos prêmios, também colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.