Morador do Parque das Flores é premiado com R$ 400 mil no Hiper Saúde Bauru

De fato, “Assis é uma cidade abençoada“, como sempre prega o representante do Hiper Saúde Bauru na cidade de Assis, Lauro Valim.

Mais uma vez o prêmio principal de um sorteio saiu para um morador de Assis.

Na manhã deste domingo, dia 13 de setembro, o prêmio de R$ 400 mil saiu para o assisense Omir José Rocha, que mora na rua Osvaldo Júlio, no Parque das Flores.

Nesta segunda-feira, dia 14 de setembro, o sorteado deverá comparecer à sede do Hiper Saúde, na cidade de Bauru, para providenciar toda a documentação e proceder a transferência do valor em sua conta corrente bancária, além de ser fotografado com o cheque promocional.

Osmir José Rocha comprou a sua cartela do Certificado de Contribuição do Hiper Saúde Bauru na ‘Padaria Dois Irmãos’, situada no bairro onde reside.

Nos outros prêmios especiais, dois moradores de Bauru foram sorteados com R$ 20 mil e R$ 10 mil cada um. Uma pessoa de Tupã também ganhou R$ 10 mil.

Na rodadas do ‘Giro da Sorte’, que tinha um prêmio de R$ 2 mil, Erica Negrão de Lima, moradora na rua José de Alencar, no bairro Bela Vista, em Paraguaçu Paulista, foi uma das contempladas. Ela adquiriu sua cartela premiada na Agro Rações Pet Shop.

Quem compra as cartelas do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, colaborar e concorrer!