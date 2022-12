Morador da região ganha R$ 500 mil no Hiper Saúde Bauru

O principal prêmio do sorteio do Hiper Saúde Bauru, realizado na manhã deste domingo, dia 11 de dezembro, saiu para um morador da região de Assis.

Pedro, que mora no Jardim Tênis Clube, em Paraguaçu Paulista faturou, sozinho, o prêmio de R$ 500 mil. Ele já foi convidado a comparecer na sede do Hiper Saúde, em Bauru, na manhã desta segunda-feira, dia 12, para providenciar a transferência do dinheiro e ser fotografado com o cheque simbólico da premiação.

MAIS – No terceiro sorteio do Hiper Saúde Bauru deste domingo, o prêmio de R$ 200 mil foi dividido entre três pessoas. Uma delas também é de Paraguaçu Paulista.

A paraguaçuense Roseli, da vila Nova, dividiu o prêmio com uma moradora de Itapeva e um homem de São Manoel. Cada um deles receberá a quantia de R$ 666 mil. Os três também estarão em Bauru nesta segunda-feira para receber seus prêmios.

GIRO – Logo na primeira rodada do ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru na manhã deste domingo, Aparecida, moradora do centro de Cândido Mota, foi a premiada e ganhou uma motocicleta Honda CG, 160 cilindradas, 0 Km, com sugestão de prêmio no valor de R$ 16 mil.

Quem compra o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.