Morador da CECAP é premiado no Giro da Sorte

Pela vigésima semana consecutiva o Hiper Saúde Bauru distribui prêmios para a cidade de Assis.

No sorteio realizado neste domingo, dia 17 de abril, o premiado foi Gleidson, que mora no bairro Irma Catarina, conhecido como ‘Cecap’. Ele ganhou R$ 1 mil na décima rodada do ‘Giro da Sorte’.

O prêmio principal, no valor de R$ 250 mil, foi sorteado para José, que mora na vila Assunção, em Botucatu. Ele comprou seu Certificado de Participação na ‘Mercearia do Pardal’.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Veja (abaixo) os prêmios a serem sorteados pelo Hiper Saúde Bauru no próximo domingo, dia 24 de abril.